Экс-вратарь «Арсенала» Леманн станет совладельцем клуба «Мюнхен-1860» — Abendzeitung
Бывший голкипер «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн станет совладельцем клуба «Мюнхен-1860» из третьего немецкого дивизиона. Об этом сообщает Abendzeitung.

По данным источника, экс-вратарь бундестим всерьёз настроен улучшить положение клуба и уже работает над привлечением инвесторов. На данный момент контрольным пакетом акций мюнхенцев владеет иорданский миллионер Хасан Исмаик, который ранее решил продать свою долю в клубе. Отмечается, что Леманну и его партнёрам придётся заплатить € 25-30 млн за покупку акций «львов». Ожидается, что Леманн будет работать главным образом над спортивной составляющей жизни «Мюнхена».

В планы Леманна также входит строительство нового многофункционального стадиона вместимостью в 40-50 тыс. зрителей, находиться сооружение будет на востоке Мюнхена. Стоимость осуществления данного проекта оценивается в € 200-450 млн.

