«Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Кристианом Эриксеном

Датский полузащитник Кристиан Эриксен перешёл в «Вольфсбург», сообщается на сайте немецкого клуба.

Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/2027. Хавбек будет выступать за клуб под номером 24.

«Вольфсбург» — мой первый клуб в Бундеслиге, и я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убеждён, что вместе с «Вольфсбургом» мы сможем многого добиться. Переговоры с руководством клуба прошли очень успешно. Я сразу почувствовал, что у тренера Паула Симониса есть чёткое видение команды и меня в ней лично. Тот факт, что в составе есть несколько знакомых мне игроков из сборной Дании, делает переход в «Вольфсбург» особенно привлекательным для меня», — сказал Эриксен.

Кристиан Эриксен выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Он провёл 107 матчей за эту команду, забил восемь голов и отдал 19 результативных передач. В составе «МЮ» футболист выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. С 1 июля игрок находился в статусе свободного агента.