Экс-игрок сборной Англии Тони считает, что «Аль-Ахли» мог бы попасть в топ-4 АПЛ

Комментарии

Бывший нападающий «Брентфорда» и сборной Англии Айван Тони, который сейчас выступает за «Аль-Ахли», высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии и поделился мнением, что его команда могла бы попасть в четвёрку сильнейших клубов английской Премьер-лиги.

«Роналду объездил весь мир и, вероятно, знает гораздо больше меня, ведь я играл только в Премьер-лиге, Чемпионшипе, а также в первой и второй лигах. Для меня [Про-Лига] стоит на одном уровне с английской Премьер-лигой. Если бы [«Аль-Ахли»] был в Премьер-лиге, мы бы приложили все усилия и были бы близки к четвёрке лучших. Это качественная лига, и людям не стоит задирать нос. Мы видели, как «Аль-Хиляль» играл против «Манчестер Сити» и победил его», – приводит слова Тони The Guardian.

