Нападающий «Динамо» Боков перешёл в костромской «Спартак» на правах аренды

Нападающий московского «Динамо» Денис Боков перешёл в костромской «Спартак» на правах аренды, сообщила пресс-служба клуба Pari Первой лиги.

По данным портала Transfermarkt, аренда 19-летнего форварда рассчитана до 30 июня 2026 года. Боков будет выступать за «Спартак» под номером 7. Игрок прибыл на спортивно-тренировочную базу костромского клуба во вторник, 9 сентября, после сбора молодёжной сборной России.

Боков — воспитанник «Динамо». Он провёл 60 матчей за вторую команду бело-голубых, забил 20 мячей и отдал семь голевых передач. За основную команду «Динамо» Боков дебютировал в августе 2024 года во встрече Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» и забил гол. Всего в активе Бокова четыре матча за «Динамо» и один забитый мяч.