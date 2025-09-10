Роналду хотел, чтобы Снейдер возобновил карьеру и перешёл в «Аль-Наср»

Бывший полузащитник миланского «Интера», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер сообщил, что нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в шутку хотел организовать его трансфер в саудовский клуб.

«Я разговаривал с Симаном Коутиньо (техническим директором «Аль-Насра». — Прим. «Чемпионата») и пошутил о контракте с клубом, видимо, он передал это Роналду.

«Криштиану был очень заинтересован. Он сказал Коутиньо, что тот должен подписать со мной контракт, чтобы я мог помочь ему забить 1000-й гол (смеётся)», — приводит слова Снейдера Voetbalzone.

Снейдер завершил карьеру в августе 2019 года. Нидерландский полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». За сборную Нидерландов футболист провёл 134 матча и забил 30 голов. Вместе с национальной командой Снейдер становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира 2010 и 2014 годов соответственно.