«Тоттенхэм» мог приобрести Суареса, но экс-председатель правления клуба Леви отклонил идею

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» и «Аякса» Мартин Йол рассказал, что ранее предлагал лондонскому клубу подписать уругвайского нападающего Луиса Суареса, однако экс-председатель правления лондонцев Дэниел Леви отклонил эту идею.

«Дэниел замечательно проявил себя в «Тоттенхэме», но не в техническом плане. Посмотрите на игроков, которых они подписывали: многие не прижились в команде. Дэниелу я сказал именно так: «Почему бы нам не обсудить всё?». Я привёл в клуб Тоби Алдервейрелда, Кристиан Эриксен дебютировал при мне. А ещё у меня в планах был Луис Суарес.

Я спросил у Леви: «Почему ты не купил Суареса?» Он ответил: «Мои люди сообщили, что он игрок почти того же типа, что и ван дер Варт». Чего? Суарес — нападающий. При мне [в «Аяксе»] он играл справа, но я понимал что Луис — не правый вингер. В качестве «девятки» у нас выступал Марко Пантелич, поэтому Суарес был игроком фактуры Салаха. Луис — легенда, он стоил £ 25 млн, однако Леви не послушал», — приводит слова Йола Football.London.