Лука Модрич прокомментировал своё 40-летие философской цитатой

Полузащитник сборной Хорватии и «Милана» Лука Модрич философской цитатой отреагировал на то, что ему исполнилось 40 лет. Игрок отпраздновал юбилей 9 сентября.

«Возраст — это всего лишь цифра», — написал Модрич у себя на странице в социальной сети Х.

Модрич этим летом перешёл из мадридского «Реала» в «Милан». Контракт игрока действует до лета 2026 года с опцией продления на один сезон. Хорват выигрывал «Золотой мяч» в 2018 году, а также шесть раз побеждал в Лиге чемпионов с «Реалом».

В составе сборной Хорватии Модрич провёл 190 матчей, забил 28 голов. Вместе с национальной командой хавбек становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира, а также выигрывал серебро Лиги наций.