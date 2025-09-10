«Бетис» пошутил о магии второго сезона Постекоглу после его назначения в «Ноттингем»

Испанский «Бетис» подшутил над тренером Ангелосом Постекоглу после его назначения в «Ноттингем Форест», отметив успешность вторых сезонов специалиста в клубах, где он работает.

«Рады, что нам предстоит встретиться с командой Ангелоса Постекоглу в его первом сезоне, а не во втором», — написала пресс-служба «Бетиса» в социальной сети Х.

«Ноттингем Форест» под руководством Постекоглу станет первым соперником «Бетиса в общем этапе Лиги Европы. Встреча команд состоится 24 сентября в Севилье.

Летом Постекоглу покинул «Тоттенхэм», который он привёл к победе в Лиге Европы. «Шпоры» стали седьмой командой для Постекоглу, с которой он завоевал трофей во втором сезоне свой работы. Ранее он выигрывал титулы во втором сезоне с такими командами, как «Саут Мельбурн», сборная Австралии U20, «Брисбен Роар», сборная Австралии, «Йокогама Маринос» и «Селтик».