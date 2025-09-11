«Он — мерзавец, его нужно освистывать везде». Экс-игрок «Ньюкасла» Бартон — об Исаке

Бывший футболист «Ньюкасла» Джои Бартон раскритиковал Александера Исака после его скандального перехода из клуба в «Ливерпуль».

Исак перешёл из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за £ 125 млн (€ 145 млн), что стало рекордной сделкой в истории английского футбола. Шведский нападающий не играл в первых турах АПЛ и не тренировался с командой, чтобы его отпустили в стан мерсисайдцев.

«Если бы Александр Исак повредил крестообразную связку, «Ньюкасл» выплачивал бы ему зарплату до копейки на протяжении всего срока контракта. Так если эта преданность футбольного клуба игроку, то где же преданность игрока к клубу? Если Александр Исак получит травму, ему всё равно заплатят столько же.

Вы показали всем с точки зрения инвестиций, что контракты ничего не стоят. А во-вторых, тем, кто его хвалит и похлопывает по спине, я считаю, что его следует освистывать на каждом стадионе за его поведение. Он вёл себя как настоящий мерзавец, и я думаю, нам нужно быть осторожными с последствиями поведения Исака. Футболисты — это наёмники», — приводит слова Бартона Purely Football со ссылкой на его подкаст.

Александер Исак выступал за «Ньюкасл» с лета 2022 года. Всего на его счету 54 гола и 10 результативных передач в 86 матчах в АПЛ. В составе «Ливерпуля» швед будет выступать под девятым номером.