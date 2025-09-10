Скидки
Мбаппе не хочет, чтобы его будущие дети любили футбол

Мбаппе не хочет, чтобы его будущие дети любили футбол
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что не хотел бы, чтобы его будущие дети тоже стали футболистами.

«Надеюсь, мои дети не будут любить футбол (смеётся). Но думаю, что, к сожалению, мяч всегда будет где-то рядом. В любом случае я никогда не посоветую своему ребёнку идти в мир футбола.

Я плачу, только когда мне больно. Потери же, полагаю, в каком-то смысле заслуженны. Но никто не заслуживает страданий», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Мбаппе 26 лет, он играет за «Реал» с лета 2024-го. В прошлом сезоне он провёл 59 матчей, забил 44 гола и сделал пять результативных передач.

