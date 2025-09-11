Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Мануэль Нойер отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную Германии

Голкипер Мануэль Нойер отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную Германии
Комментарии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал слухи о своём возможном возвращении в сборную Германии на фоне проблемной ситуации, сложившейся с действующим первым номером национальной команды Марком-Андре тер Штегеном в «Барселоне».

«Во-первых, мне этого не предлагали. Моё решение завершить выступления за национальную команду было осознанным. Поэтому вариант с возвращением я не рассматриваю.

Это было замечательное время, сейчас я вообще не думаю, как и когда вернуться в сборную. Я был в команде с 2009 года, чемпионат Европы [2024 года] стал замечательным завершением того периода. Думаю, немецкий футбол дал мне многое, возможно, и я ему немного помог», – приводит слова Нойера Sport.de.

Материалы по теме
«Бавария» может подписать Доннарумму в качестве замены для Нойера — Педулла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android