Голкипер Мануэль Нойер отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную Германии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал слухи о своём возможном возвращении в сборную Германии на фоне проблемной ситуации, сложившейся с действующим первым номером национальной команды Марком-Андре тер Штегеном в «Барселоне».

«Во-первых, мне этого не предлагали. Моё решение завершить выступления за национальную команду было осознанным. Поэтому вариант с возвращением я не рассматриваю.

Это было замечательное время, сейчас я вообще не думаю, как и когда вернуться в сборную. Я был в команде с 2009 года, чемпионат Европы [2024 года] стал замечательным завершением того периода. Думаю, немецкий футбол дал мне многое, возможно, и я ему немного помог», – приводит слова Нойера Sport.de.