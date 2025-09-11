«Ты ИИ освоил?» Пиняев прокомментировал фото Тикнизяна с Роналду
Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев подколол своего бывшего одноклубника Наира Тикнизяна, который опубликовал фотографию с Криштиану Роналду с матча отборочного турнира чемпионата мира – 2026 между Арменией и Португалией.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10' 0:2 Роналду – 21' 0:3 Канселу – 32' 0:4 Роналду – 46' 0:5 Феликс – 61'
Встреча в Ереване завершилась победой португальцев со счётом 5:0, Роналду оформил дубль, Тикнизян провёл на поле 79 минут.
После матча Тикнизян выложил фото, на котором в кадр попали он и Роналду, и написал на английском: «Пусть всё получится».
Фото: Страница Наира Тикнизяна в соцсети
В комментариях под фото Пиняев шутливо спросил: «Ты ИИ освоил?» Тикнизян ответил: «Фотошоп».
Ранее Тикнизян выступал за «Локомотив», в июне он подписал трёхлетний контракт с сербской «Црвеной Звездой».
