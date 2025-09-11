Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ты ИИ освоил?» Пиняев прокомментировал фото Тикнизяна с Роналду

«Ты ИИ освоил?» Пиняев прокомментировал фото Тикнизяна с Роналду
Комментарии

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев подколол своего бывшего одноклубника Наира Тикнизяна, который опубликовал фотографию с Криштиану Роналду с матча отборочного турнира чемпионата мира – 2026 между Арменией и Португалией.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 61'    

Встреча в Ереване завершилась победой португальцев со счётом 5:0, Роналду оформил дубль, Тикнизян провёл на поле 79 минут.

После матча Тикнизян выложил фото, на котором в кадр попали он и Роналду, и написал на английском: «Пусть всё получится».

Фото: Страница Наира Тикнизяна в соцсети

В комментариях под фото Пиняев шутливо спросил: «Ты ИИ освоил?» Тикнизян ответил: «Фотошоп».

Ранее Тикнизян выступал за «Локомотив», в июне он подписал трёхлетний контракт с сербской «Црвеной Звездой».

Материалы по теме
Экс-капитан сборной Армении Ароян — Тикнизяну: на камеру плакать не надо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android