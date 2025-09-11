«Ты ИИ освоил?» Пиняев прокомментировал фото Тикнизяна с Роналду

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев подколол своего бывшего одноклубника Наира Тикнизяна, который опубликовал фотографию с Криштиану Роналду с матча отборочного турнира чемпионата мира – 2026 между Арменией и Португалией.

Встреча в Ереване завершилась победой португальцев со счётом 5:0, Роналду оформил дубль, Тикнизян провёл на поле 79 минут.

После матча Тикнизян выложил фото, на котором в кадр попали он и Роналду, и написал на английском: «Пусть всё получится».

Фото: Страница Наира Тикнизяна в соцсети

В комментариях под фото Пиняев шутливо спросил: «Ты ИИ освоил?» Тикнизян ответил: «Фотошоп».

Ранее Тикнизян выступал за «Локомотив», в июне он подписал трёхлетний контракт с сербской «Црвеной Звездой».