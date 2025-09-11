Скидки
Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён»

Капитан сборной Португалии звёздный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён» на церемонии вручения наград Примейры.

В официальном заявлении лиги говорится, что 40‑летний Криштиану «определил собой целую эпоху и оставил неизгладимый след в мировом футболе». Сам футболист на церемонии не присутствовал, но организаторы показали видео, на котором звёздный форвард стоит с наградой и произносит речь.

Роналду — пятикратный обладатель самой престижной футбольной индивидуальной награды — «Золотой мяч» от France Football. Кроме того, португалец является рекордсменом по количеству голов в истории футбола — 943 забитых мяча.

