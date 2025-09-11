Скидки
40-летний Роналду прокомментировал свою награду «Лучшему футболисту всех времён»

40-летний Роналду прокомментировал свою награду «Лучшему футболисту всех времён»
Капитан сборной Португалии, звёздный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступил с заявлением после получения приза «Лучшему футболисту всех времён» от Примейры.

«Хочу поблагодарить Примейру за премию «Лучшему футболисту всех времён». Для меня это большая честь — получить награду для моей страны. В первую очередь благодарен всем партнёрам по команде, которые помогали мне на протяжении карьеры, а также тренерам и всем, кто поддерживал меня в стремлении к прогрессу. Большое вам спасибо. Берегите себя», — сказал Роналду, продемонстрировав новую награду.

Роналду 40 лет. Он является мировым рекордсменом по числу забитых мячей в истории футбола, а также вторым игроком по количеству выигранных «Золотых мячей» (5) после Лионеля Месси (8).

