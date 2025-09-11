«Предупреждение всем хейтерам!» Радимов опубликовал фото с Дмитрием Биволом

Бывший российский футболист, а ныне тренер и телеэксперт Владислав Радимов опубликовал в своём телеграм-канале фотографию с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянином Дмитрием Биволом.

«Предупреждение всем хейтерам: кто хотел со мной разобраться, имейте ввиду с кем я дружу!» — подписал фото Радимов.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бивол нанёс первое поражение в карьере соотечественнику Артуру Бетербиеву, став абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

В бытность игроком Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Радимов был главным тренером «Зенита-2».

Наиболее титулованный боксёр: