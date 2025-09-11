«Можно подумать, что я чёртов неудачник». Мбаппе — о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своих эмоциях после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в первом же сезоне после ухода француза из клуба.

«Конечно, если смотреть на это поверхностно, можно подумать, что я просто чёртов неудачник. «ПСЖ» усилился, был всё ближе к цели… Мы же проиграли «Боруссии» в полуфинале в сезоне-2023/2024, пробив по воротам 40 раз и восемь раз попав в перекладину. Я до сих пор не могу объяснить, как мы тогда не прошли дальше.

У меня есть друзья в этой команде, а для меня дружба очень важна. Ты не можешь плохо говорить о команде, где играют твои друзья, даже если бы это был не «ПСЖ». Моя история с клубом завершилась, и я ушёл без сожалений», — приводит слова Мбаппе Le Parisien со ссылкой на L’Équipe.

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 разгромил «Интер» со счётом 5:0.