«Знаете, о чём я жалею?» Моссаковский высказался о регламенте Кубка России

Спортивный комментатор Михаил Моссаковский поделился мыслями о регламенте Кубка России, из-за которого любительским командам непросто пройти Путь регионов и добраться до игр с клубами Российской Премьер-Лиги.

«Знаете, о чём я жалею? То, что вряд ли кто‑то из любительских клубов доберётся до матчей с клубами РПЛ. Ведь Путь регионов — настоящая мясорубка в спортивном смысле. Пройти его крайне трудно, и обычно его до конца проходят лидеры Первой лиги, которые ещё недавно играли в элите и бьются за возвращение в элиту. А было бы здорово, если бы парни из любительских клубов могли показать себя в матчах с клубами РПЛ, и мы бы посмотрели на их игру», — сказал Моссаковский в эфире «Матч ТВ».

Действующий победитель Кубка России — московский ЦСКА. В финале, который прошёл 1 июня, армейцы одолели «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.).

