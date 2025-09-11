Скидки
«Для чего раздувать?» Гришин – об уголовном деле Смолова за драку

«Для чего раздувать?» Гришин – об уголовном деле Смолова за драку
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об уголовном деле экс-нападающего «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдора Смолова за драку в «Кофемании».

«Он уже два раза извинился, вроде даже целый канал сделал и записал видео, что он неправ. Для чего вот это раздувать сейчас? Непонятно. Просто парня жалко. То, что он поступил неправильно, — это да, но то, что происходит, поверьте, не стоит этого делать, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошёл конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанёс удары двум мужчинам. Позднее Фёдор принёс извинения за случившееся.

