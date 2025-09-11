Шакири назвал лучшего тренера, с которым он работал. Это не Клопп

33-летний швейцарский полузащитник «Базеля» Шердан Шакири высказался о лучшем тренере, с которым он когда-либо работал в своей карьере.

«Лучший тренер, с которым я работал? Я бы выделил Гвардиолу — с тактической точки зрения и в плане построения игры он для меня на первом месте. Он пытался провести футбольную революцию в Германии и в «Баварии», и, по моему мнению, ему это удалось. Мне приходилось работать со многими сильными и успешными тренерами. Отдельно отмечу Оттмара Хитцфельда (тренер сборной Швейцарии с 2008 по 2018 годы, при нём Шакири дебютировал в национальной команде в 2010-м. — Прим. «Чемпионата») — человека, к которому я очень привязан, тренера из другой эпохи», — приводит слова Шакири La Gazzetta dello Sport.

Шакири — воспитанник «Базеля», в который вернулся в 2024 году после ухода из швейцарского клуба в 2012-м. Далее в своей карьере Шердан выступал за «Интер», «Баварию», «Сток Сити», «Ливерпуль», «Лион» и «Чикаго». Кроме того, в активе Шакири 125 матчей за сборную: 32 гола и 34 ассиста.

