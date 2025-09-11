Моссаковский объяснил, почему Смолов может не сыграть за «БроукБойз» в матче Кубка

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский высказался, почему нападающий Фёдор Смолов не выйдет в составе медийного клуба «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов Кубка России с командой «Леон Сатурн».

«Уверен, Смолов не сыграет. Кстати, они как раз заявят Ари в нападение. Надо же понимать, что такое Медиалига. Там везде ребята с камерами и с мобильными телефонами, которые берут у тебя интервью прямо по ходу дела. Думаю, что в нынешней ситуации Фёдору не захочется комментировать все обстоятельства, а его неизбежно будут спрашивать об этом (уголовное дело в отношении Смолова. — Прим. «Чемпионата»). Максимальная вероятность, что Смолов в этом матче не появится», — сказал Моссаковский в эфире «Матч ТВ».

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошёл конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанёс удары двум мужчинам. Позднее Фёдор принёс извинения за случившееся. Ранее стало известно, что в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

