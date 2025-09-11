Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моссаковский объяснил, почему Смолов может не сыграть за «БроукБойз» в матче Кубка

Моссаковский объяснил, почему Смолов может не сыграть за «БроукБойз» в матче Кубка
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский высказался, почему нападающий Фёдор Смолов не выйдет в составе медийного клуба «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов Кубка России с командой «Леон Сатурн».

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уверен, Смолов не сыграет. Кстати, они как раз заявят Ари в нападение. Надо же понимать, что такое Медиалига. Там везде ребята с камерами и с мобильными телефонами, которые берут у тебя интервью прямо по ходу дела. Думаю, что в нынешней ситуации Фёдору не захочется комментировать все обстоятельства, а его неизбежно будут спрашивать об этом (уголовное дело в отношении Смолова. — Прим. «Чемпионата»). Максимальная вероятность, что Смолов в этом матче не появится», — сказал Моссаковский в эфире «Матч ТВ».

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошёл конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанёс удары двум мужчинам. Позднее Фёдор принёс извинения за случившееся. Ранее стало известно, что в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Материалы по теме
На Смолова завели уголовное дело из-за драки? Уже есть мнение адвоката! LIVE
Live
На Смолова завели уголовное дело из-за драки? Уже есть мнение адвоката! LIVE

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android