Комментатор Моссаковский высказался об уголовном деле Смолова за драку

Комментатор Моссаковский высказался об уголовном деле Смолова за драку
Футбольный комментатор Михаил Моссаковский поделился мыслями об уголовном деле экс-нападающего «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдора Смолова за драку в «Кофемании».

«Понятно, что у дела Смолова будут последствия. Эта история уже стала громкой. Правда, в отличие о дела Кокорина‑Мамаева, здесь потерпевший не имеет претензий, насколько я понимаю. Надо рассматривать эту ситуацию как предостережение. Публичные люди должны вдвойне оценивать все свои поступки, потому что сейчас всё выходит наружу, ведь везде камеры», — сказал Моссаковский в эфире «Матч ТВ».

5 июля поступила информация, что 28 мая на Никитской улице в Москве у Смолова возник конфликт с посетителями кафе, в результате которого он нанес удары двоим мужчинам. Позднее Фёдор извинился за произошедшее. Позже в отношении футболиста было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

