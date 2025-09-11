Шердан Шакири назвал сильнейшего футболиста, с которым он играл

33-летний швейцарский полузащитник «Базеля» Шердан Шакири высказался о лучшем футболисте, с которым он когда-либо играл в своей карьере.

«Лучший игрок, с которым я играл? Сложно назвать кого‑то одного. Я играл с множеством сильных и разных по стилю футболистов, несравнимых между собой. Если бы пришлось выбирать, я бы отметил Рибери. Он выполнял такую же роль, как и я, и с первой тренировки произвёл на меня впечатление. Вне поля он был улыбчив и спокоен, а на поле — совсем другой человек: его дриблинг и уровень игры были заметны. Франк — один из лучших людей, с которыми мне доводилось встречаться в футболе», — приводит слова Шакири La Gazzetta dello Sport.

Шакири — воспитанник «Базеля», в состав которого он вернулся в 2024 году после ухода в 2012‑м. В дальнейшем в клубной карьере он выступал за «Интер», «Баварию», «Сток Сити», «Ливерпуль», «Лион» и «Чикаго». За сборную у него 125 матчей, 32 гола и 34 голевых передачи.

Материалы по теме Шакири назвал лучшего тренера, с которым он работал. Это не Клопп

Сколько зарабатывают футболисты: