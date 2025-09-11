Форвард «Сочи» Гуарирапа близок к переходу в клуб из ОАЭ — источник

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа находится в шаге от перехода в «Шарджу» из ОАЭ. Об этом сообщает журналист Марио Альберто Санчес в соцсети X.

По информации источника, клубы ведут активные переговоры о годичной аренде венесуэльского нападающего.

Гуарирапе 22 года. Он является воспитанником венесуэльского «Каракаса», откуда зимой 2024 года перешёл в аренду в «Сочи», а летом был выкуплен из столичного клуба из Венесуэлы. Минувшим летом форвард перебрался в ЦСКА на правах аренды из сочинского клуба, но по окончании сезона вернулся в черноморский клуб.

Всего за карьеру в ЦСКА и «Сочи» Гуарирапа провёл 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт с сочинцами рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1,5 млн.

