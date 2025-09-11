Килиан Мбаппе – об обвинениях в изнасиловании: это ранило меня

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался об обвинениях в изнасиловании в Стокгольме, которые появились в прессе в 2024 году.

«Я вообще не был причастен. Было просто грустно видеть, как все набросились на это, будто на кусок мяса, при том, что речь шла о такой серьёзной теме. Это случается с слишком большим количеством женщин, к сожалению, чтобы использовать это ради заголовков и статей. Никто не задумался о том, что будет с возможной жертвой. А когда все поняли, что я не имею к этой истории никакого отношения, что произошло? Она оказалась отброшенной в сторону, никто не знает, где она, всем всё равно. Это чувствительная тема, и мне было грустно.

Я знал, что справлюсь, ведь я не был замешан. Полиция никогда мне не звонила, моё имя нигде не фигурировало. Я с самого начала понимал, что всё будет в порядке, но это тяжело. Особенно для твоих близких, и ещё больше — для женщин. Хочешь ты того или нет, когда рассказываешь об этом, чувствуешь во взгляде собеседника мысль: «А вдруг есть хотя бы 1% вероятности, что он сделал что-то?» Это ранило меня. Но я тут ни при чём… Это естественная реакция женщин вокруг меня, потому что слишком многие проходят через подобное», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на L’Équipe.

Напомним, прокуратура Швеции закрыла расследование по подозрению Мбаппе в изнасиловании из-за недостаточности доказательств.