Нани и Куарежма включены в зал славы португальского футбола

На церемонии подведения итогов сезона-2024/25 в португальском футболе — Liga Portugal Awards, в среду, 10 сентября бывшие игроки сборной Португалии Луиш Нани и Рикарду Куарежма получили специальные награды «Зал славы».

Пресс-служба лиги сообщила: «Рикарду Куарежма и Луиш Нани удостоены награды «Зал славы». Поздравляем».

41‑летний Куарежма не выступает в национальной команде с 2018 года, а завершил футбольную карьеру в 2022-м. В чемпионате Португалии он защищал цвета «Спортинга», «Порту» и «Витории Гимарайнш». В клубной карьере за рубежом он играл за «Челси», «Интер», «Барселону», «Бешикташ» и «Касымпашу».

38‑летний Нани завершил карьеру в 2024эш году. В Португалии он выступал за «Спортинг» и «Эштрелу», за границей — за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию», «Венецию», «Орландо Сити», «Лацио», «Фенербахче», «Мельбурн» и «Адана Демирспор».

