«Встал и ушёл». Симеоне — о скандале с обсуждением с УЕФА двойного касания при пенальти

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему ушёл со встречи с представителями судейской комиссии УЕФА. Работники футболаьной ассоциации во главе с экс-арбитром Карлосом Веласко Карбальо должны были объяснить изменения в правилах на сезон-2025/2026. Конфликт между делегатами и наставником «матрасников» возник при обсуждении правила двойного касания в момент пенальти

«Они объясняли новые правила. Показали видео с игроком, который касается мяча обеими ногами, и Веласко сказал, что правило с этого момента будет изменено. Я ответил ему: «Извините, почему вы не показываете наш эпизод (с пенальти Хулиана Альвареса. — Прим. «Чемпионата»)? Вы у нас дома, хотя бы проявите уважение». Я встал и ушёл. Вот и всё», — приводит слова Симеоне COPE.

Напомним, гол Альвареса в послематчевой серии пенальти в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов минувшей кампании не был засчитан арбитром Шимоном Марциняком из-за двойного касания. С нового сезона, если мяч попал в ворота после непредумышленного двойного касания, пенальти надо будет перебить ещё раз.

Материалы по теме Симеоне покинул встречу с делегацией УЕФА из-за обсуждения двойного касания при пенальти

Какие карточки есть в футболе: