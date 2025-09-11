Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Салют Белгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Встал и ушёл». Симеоне — о скандале с обсуждением с УЕФА двойного касания при пенальти

«Встал и ушёл». Симеоне — о скандале с обсуждением с УЕФА двойного касания при пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему ушёл со встречи с представителями судейской комиссии УЕФА. Работники футболаьной ассоциации во главе с экс-арбитром Карлосом Веласко Карбальо должны были объяснить изменения в правилах на сезон-2025/2026. Конфликт между делегатами и наставником «матрасников» возник при обсуждении правила двойного касания в момент пенальти

«Они объясняли новые правила. Показали видео с игроком, который касается мяча обеими ногами, и Веласко сказал, что правило с этого момента будет изменено. Я ответил ему: «Извините, почему вы не показываете наш эпизод (с пенальти Хулиана Альвареса. — Прим. «Чемпионата»)? Вы у нас дома, хотя бы проявите уважение». Я встал и ушёл. Вот и всё», — приводит слова Симеоне COPE.

Напомним, гол Альвареса в послематчевой серии пенальти в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов минувшей кампании не был засчитан арбитром Шимоном Марциняком из-за двойного касания. С нового сезона, если мяч попал в ворота после непредумышленного двойного касания, пенальти надо будет перебить ещё раз.

Материалы по теме
Симеоне покинул встречу с делегацией УЕФА из-за обсуждения двойного касания при пенальти

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android