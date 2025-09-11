Скидки
Амкал — Салют Белгород. Прямая трансляция
«Меня это задело». Экс-игрок сборной США – о словах Почеттино про товарищеские матчи

Бывший футболист сборной США Алекси Лалас раскритиковал главного тренера Маурисио Почеттино за то, что он называет игры американской команды тренировочными.

«Я понимаю, что иногда могу говорить вещи, которые звучат очень саркастично по поводу того, что происходит. Но меня задело, когда Почеттино сказал, что это всего лишь тренировочные игры. Это матч национальной команды. Я понимаю, что пытается сказать Почеттино, но в этот момент нужно прочитать ситуацию. Вы должны заслужить уважение американских фанатов или любой другой аудитории. Просто говорить: «Вы должны нас поддерживать» — так не работает. Люди не будут поддерживать вас только потому, что вы говорите им это делать. Так не работает в мире. Так не работают люди, и так это не будет работать», — приводит слова Лаласа Goal.

В сентябре сборная США в товарищеском матче проиграла Южной Корее (0:2) и обыграла Японию (2:0).

