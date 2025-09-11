Скидки
Стало известно, где пройдёт финал Лиги чемпионов — 2026/2027

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. Об этом сообщает испанское издание COPE.

«Рияд Эйр Метрополитано» — это домашняя арена «Атлетико» после переезда «матрасников» с «Висенте Кальдерон» в 2017 году. Арена «Метрополитано» была построена в 1993 году и рассчитана на 70 692 зрителя.

Ранее было объявлено, что финал соревнований сезона-2025/2026 состоится 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который возглавляет тренер Луис Энрике. В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

