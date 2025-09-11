Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Салют Белгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов рассказал, что получил разрешение от Челестини посещать тренировки ЦСКА

Шаронов рассказал, что получил разрешение от Челестини посещать тренировки ЦСКА
Комментарии

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов рассказал, что будет посещать тренировки ЦСКА и наблюдать за работой главного тренера клуба Фабио Челестини.

«Попросил разрешения посмотреть тренировки ЦСКА. Челестини мне не отказал, за что ему большое спасибо. Мне интересен тренировочный процесс. Поэтому очень хотел посмотреть его работу. Мне интересно, какие игровые упражнения он дает. Как он себя ведет, как ведет основную работу, — сказал Шаронов в эфире «Матч ТВ».

После семи туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 15 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре ЦСКА встретится с «Ростовом». Матч состоится 14 сентября.

Материалы по теме
Расклады после 7-го тура РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА — красавчики, «Спартак» и «Зенит» — нет
Расклады после 7-го тура РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА — красавчики, «Спартак» и «Зенит» — нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android