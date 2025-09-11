Шаронов рассказал, что получил разрешение от Челестини посещать тренировки ЦСКА

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов рассказал, что будет посещать тренировки ЦСКА и наблюдать за работой главного тренера клуба Фабио Челестини.

«Попросил разрешения посмотреть тренировки ЦСКА. Челестини мне не отказал, за что ему большое спасибо. Мне интересен тренировочный процесс. Поэтому очень хотел посмотреть его работу. Мне интересно, какие игровые упражнения он дает. Как он себя ведет, как ведет основную работу, — сказал Шаронов в эфире «Матч ТВ».

После семи туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 15 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре ЦСКА встретится с «Ростовом». Матч состоится 14 сентября.