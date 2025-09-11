В известном ресторане Ньюкасла в меню появился бургер с названием «Шведская крыса» — Yahoo

В ресторане «Scott & Wilson», расположенном в Ньюкасл-апон-Тайне, теперь подают новый бургер под названием «Шведская крыса». Об этом сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, данное блюдо названо в честь шведского форварда Александера Исака, недавно перешедшего из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль». Отмечается, что этот бургер уже является вторым по популярности в меню заведения. Утверждается, что в его составе: фрикадельки, котлета из картофельного пюре, корнишоны, лук, горчица, шведская подлива и клюквенный соус.

Александер Исак выступал за «Ньюкасл» с лета 2022 года. Всего на его счету 54 гола и 10 результативных передач в 86 матчах в АПЛ.

