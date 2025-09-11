Ренат Сабитов: играл под руководством Карпина, поэтому тренером в сборную могут и не взять

Экс-защитник «Спартака» и помощник главного тренера «Космоса» из Долгопрудного Ренат Сабитов ответил на вопросы о своих карьерных целях.

— Вы видите себя главным тренером?

— Не будем загадывать, но вообще не представляю. Вижу себя помощником, может быть, третьим тренером в большой команде.

— В сборной России?

— Согласен. Думаете, что возьмут?

— В сборную Карпина, да. Вы же играли под его руководством.

— Вот поэтому могут и не взять! Валерий Георгиевич, я жду приглашения, — сказал Сабитов в эфире телеканала «Матч ТВ».

40-летний Ренат Сабитов выступал за московский «Спартак» с 2007 по 2010 год. С 2022 года экс-футболист работает в тренерском штабе «Космоса» в должности ассистента.

