Фанат испанского клуба арестован за проявление расизма в адрес Мбаппе из «Реала»
Один из болельщиков «Овьедо» был задержан по подозрению в совершении расистских жестов и издаваемых звуков в адрес нападающего «Реала» Килиана Мбаппе во время очного матча 2-го тура испанской Ла Лиги. Об этом сообщает издание Marca со ссылкой на национальную полицию Испании.
Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 37' 0:2 Мбаппе – 83' 0:3 Винисиус Жуниор – 90+3'
По информации источника, болельщика установили по записям с видеокамер. Дело передано в прокуратуру, занимающуюся расследованием преступлений на почве ненависти. По испанскому закону за подобное деяние может быть назначено лишение свободы до трёх лет либо штраф в размере от € 60 тыс. до € 650 тыс. с запретом посещать стадионы.
Матч прошёл на стадионе «Карлос Тартьере» в Овьедо в 24 августа. «Реал» победил «Овьедо» со счётом 3:0. Мбаппе в этой встрече оформил дубль.
