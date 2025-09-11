Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилось расписание Межконтинентального кубка — 2025

Появилось расписание Межконтинентального кубка — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала даты и места проведения первых двух матчей Межконтинентального кубка — 2025.

В воскресенье, 14 сентября, «Пирамидс» — победитель Лиги чемпионов КАФ — встретится с «Окленд Сити», победителем Лиги чемпионов ОФК, на стадионе «30 июня» в Каире. Победитель этой встречи сыграет с триумфатором Лиги чемпионов АФК «Аль‑Ахли» на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» во вторник, 23 сентября. Кроме права выхода в следующий этап, в этом противостоянии будет разыгран Кубок Африки‑Азии‑Тихого океана.

Отметим, в среду, 10 декабря, «Крус Асуль» — победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — встретится с будущим победителем Кубка Либертадорес — финал которого намечен на 29 ноября. В субботу, 13 декабря, победители второго и третьего матчей Межконтинентального кубка сыграют за выход в финал, который состоится 17 декабря. Победитель четвёртого матча встретится с «Пари Сен-Жермен» (обладатель Лиги чемпионов УЕФА).

Межконтинентальный кубок — клубный турнир между чемпионами всех шести конфедераций ФИФА. Обладатель титула в минувшем сезоне — мадридский «Реал». «Королевский клуб» также имеет наибольшее число трофеев данного соревнования — четыре.

Материалы по теме
Стало известно, где пройдёт финал Лиги чемпионов — 2026/2027

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android