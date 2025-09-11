Появилось расписание Межконтинентального кубка — 2025

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала даты и места проведения первых двух матчей Межконтинентального кубка — 2025.

В воскресенье, 14 сентября, «Пирамидс» — победитель Лиги чемпионов КАФ — встретится с «Окленд Сити», победителем Лиги чемпионов ОФК, на стадионе «30 июня» в Каире. Победитель этой встречи сыграет с триумфатором Лиги чемпионов АФК «Аль‑Ахли» на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» во вторник, 23 сентября. Кроме права выхода в следующий этап, в этом противостоянии будет разыгран Кубок Африки‑Азии‑Тихого океана.

Отметим, в среду, 10 декабря, «Крус Асуль» — победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — встретится с будущим победителем Кубка Либертадорес — финал которого намечен на 29 ноября. В субботу, 13 декабря, победители второго и третьего матчей Межконтинентального кубка сыграют за выход в финал, который состоится 17 декабря. Победитель четвёртого матча встретится с «Пари Сен-Жермен» (обладатель Лиги чемпионов УЕФА).

Межконтинентальный кубок — клубный турнир между чемпионами всех шести конфедераций ФИФА. Обладатель титула в минувшем сезоне — мадридский «Реал». «Королевский клуб» также имеет наибольшее число трофеев данного соревнования — четыре.

