Стали известны подробности приближающегося перехода Андре Онана из «МЮ» в «Трабзонспор»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в ближайшее время завершит переход в турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, камерунец отправится в Турцию в течение 24 часов вместе со своим агентом. Отмечается, что стороны оформят сезонную аренду без права выкупа и без каких‑либо выплат «красным дьяволам» за аренду.

В минувшем сезоне 29-летний Онана провёл 50 матчей во всех турнирах, из которых 11 завершил «на ноль». Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 25 млн.

