Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности приближающегося перехода Андре Онана из «МЮ» в «Трабзонспор»

Стали известны подробности приближающегося перехода Андре Онана из «МЮ» в «Трабзонспор»
Комментарии

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в ближайшее время завершит переход в турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, камерунец отправится в Турцию в течение 24 часов вместе со своим агентом. Отмечается, что стороны оформят сезонную аренду без права выкупа и без каких‑либо выплат «красным дьяволам» за аренду.

В минувшем сезоне 29-летний Онана провёл 50 матчей во всех турнирах, из которых 11 завершил «на ноль». Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Онана будет зарабатывать в «Трабзонспоре» больше, чем в «МЮ» — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android