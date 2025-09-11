Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда Мусиала, Дэвис и Ито вернутся в состав «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» планирует вернуть в состав трёх травмированных футболистов: Джамала Мусиалу, Альфонсо Дэвиса и Хироки Ито в ноябре. Об этом сообщает портал Bayern & Germany в соцсети X.

По информации источника, все трое на данный момент ещё далеки от выхода на поле, но находятся на стадии активного восстановления.

Мусиала получил перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки в матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2) 5 июля; Дэвис — разрыв крестообразной связки правого колена в марте, выступая за сборную Канады; у Ито в апреле зафиксировали рецидив перелома правой плюсневой кости в игре с «Санкт‑Паули» (3:2).

