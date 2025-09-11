Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

В «Акроне» раскрыли секрет успешной игры Артёма Дзюбы в 37 лет

Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о секрете успешной игры 37-летнего нападающего команды Артёма Дзюбы.

— В чём секрет успеха Артёма Дзюбы в 37-летнем возрасте?
— Сильная личность, сильная по человеческим качествам. Проделывает огромную работу, которая невидима болельщикам и журналистам. Он работает с молодыми футболистами, является хорошим наставником для них. У него в крови безмерная любовь к футболу и профессионализм, — приводит слова Клюшева Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола:

