В Венесуэле уволили главного тренера сборной после очередного невыхода на чемпионат мира

Аудио-версия:
Аргентинский главный тренер сборной Венесуэлы Фернандо Батиста отправлен в отставку, сообщает пресс‑служба Венесуэльской футбольной федерации (FVF).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Венесуэла
Окончен
3 : 6
Колумбия
1:0 Сеговия – 3'     1:1 Мина – 10'     2:1 Мартинес – 12'     2:2 Суарес – 42'     2:3 Суарес – 50'     2:4 Суарес – 59'     2:5 Суарес – 67'     3:5 Рондон – 76'     3:6 Кордоба – 78'    

Как сообщается, это решение принято в связи с недостижением целей, поставленных перед национальной командой на отборочный турнир КОНМЕБОЛ к чемпионату мира — 2026. Сборная Венесуэлы набрала 18 очков в 18 играх и финишировала на восьмом месте, после поражения от Колумбии (3:6) упустив в последнем туре седьмую строчку турнирной таблицы, которая даёт право на участие в межконтинентальных стыковых матчах.

Венесуэла остаётся единственной страной из 10 членов КОНМЕБОЛ, которая ни разу в истории не участвовала в финальном турнире чемпионата мира.

Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Видео: Полиция Перу избила дубинками игроков сборной Венесуэлы

Колумбия победила Венесуэлу в матче с 9 голами, мячом Кордобы и покером Суареса
