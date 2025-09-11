В Венесуэле уволили главного тренера сборной после очередного невыхода на чемпионат мира

Аргентинский главный тренер сборной Венесуэлы Фернандо Батиста отправлен в отставку, сообщает пресс‑служба Венесуэльской футбольной федерации (FVF).

Как сообщается, это решение принято в связи с недостижением целей, поставленных перед национальной командой на отборочный турнир КОНМЕБОЛ к чемпионату мира — 2026. Сборная Венесуэлы набрала 18 очков в 18 играх и финишировала на восьмом месте, после поражения от Колумбии (3:6) упустив в последнем туре седьмую строчку турнирной таблицы, которая даёт право на участие в межконтинентальных стыковых матчах.

Венесуэла остаётся единственной страной из 10 членов КОНМЕБОЛ, которая ни разу в истории не участвовала в финальном турнире чемпионата мира.

