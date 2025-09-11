Батиста прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера сборной Венесуэлы

55-летний аргентинец Фернандо Батиста высказался по поводу своего увольнения с поста главного тренера сборной Венесуэлы.

«С самого начала целью было вывести Венесуэлу на чемпионат мира, неудача вынудила нас отойти в сторону. Принимаю это решение с убеждением, что оно является лучшим вариантом для национальной команды. Благодарен народу Венесуэлы за поддержку в каждом матче», — написал Батиста в социальных сетях.

Сборная Венесуэлы набрала 18 очков в 18 играх и финишировала на восьмом месте, после поражения от Колумбии (3:6) упустив в последнем туре седьмую строчку турнирной таблицы, которая даёт право на участие в межконтинентальных стыковых матчах.

Венесуэла остаётся единственной страной из 10 членов КОНМЕБОЛ, которая ни разу в истории не участвовала в финальном турнире чемпионата мира.

