Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батиста прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера сборной Венесуэлы

Батиста прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера сборной Венесуэлы
Аудио-версия:
Комментарии

55-летний аргентинец Фернандо Батиста высказался по поводу своего увольнения с поста главного тренера сборной Венесуэлы.

«С самого начала целью было вывести Венесуэлу на чемпионат мира, неудача вынудила нас отойти в сторону. Принимаю это решение с убеждением, что оно является лучшим вариантом для национальной команды. Благодарен народу Венесуэлы за поддержку в каждом матче», — написал Батиста в социальных сетях.

Сборная Венесуэлы набрала 18 очков в 18 играх и финишировала на восьмом месте, после поражения от Колумбии (3:6) упустив в последнем туре седьмую строчку турнирной таблицы, которая даёт право на участие в межконтинентальных стыковых матчах.

Венесуэла остаётся единственной страной из 10 членов КОНМЕБОЛ, которая ни разу в истории не участвовала в финальном турнире чемпионата мира.

Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Видео: Собака выбежала на поле в матче женских сборных Чили и Венесуэлы

Материалы по теме
В Венесуэле уволили главного тренера сборной после очередного невыхода на чемпионат мира
Колумбия победила Венесуэлу в матче с 9 голами, мячом Кордобы и покером Суареса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android