Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил, читает ли критику в свой адрес

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил, читает ли критику в свой адрес
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о критике в свой адрес на фоне результатов и игры «матрасников» в сезоне-2025/2026.

«Критика в мой адрес? На данном этапе я почти ничего не читаю. Критика сейчас справедлива. Моя задача — улучшить команду. Если критика касается футбола, я её понимаю и иногда соглашаюсь», — приводит слова Симеоне COPE.

Напомним, после трёх туров испанской Ла Лиги красно-белые набрали лишь два очка. Подопечные Симеоне располагаются на 17-й строчке, в шаге от зоны вылета из высшего испанского дивизиона. При этом в летнее трансферное окно «Атлетико» совершил ряд подписаний на сумму € 176 млн, как сообщает интернет-портал Transfermarkt.

Материалы по теме
«Встал и ушёл». Симеоне — о скандале с обсуждением с УЕФА двойного касания при пенальти

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android