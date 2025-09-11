Тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил, читает ли критику в свой адрес

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о критике в свой адрес на фоне результатов и игры «матрасников» в сезоне-2025/2026.

«Критика в мой адрес? На данном этапе я почти ничего не читаю. Критика сейчас справедлива. Моя задача — улучшить команду. Если критика касается футбола, я её понимаю и иногда соглашаюсь», — приводит слова Симеоне COPE.

Напомним, после трёх туров испанской Ла Лиги красно-белые набрали лишь два очка. Подопечные Симеоне располагаются на 17-й строчке, в шаге от зоны вылета из высшего испанского дивизиона. При этом в летнее трансферное окно «Атлетико» совершил ряд подписаний на сумму € 176 млн, как сообщает интернет-портал Transfermarkt.

Самые дорогие футболисты: