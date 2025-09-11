«Аль‑Наср» не включил Лапорта в заявку на сезон после срыва трансфера в «Атлетик» — AS

Саудовский «Аль‑Наср» не включил испанского защитника Эмерика Лапорта в заявку на матчи национального чемпионата и Кубка. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, чемпион Европы Лапорт остаётся вне заявки «Аль‑Насра», поскольку клуб использовал все доступные слоты для легионеров.

Ранее сообщалось, что 31-летний защитник согласовал переход в «Атлетик», однако саудовский клуб не успел направить все документы вовремя, и сделка не была оформлена до закрытия трансферного окна. Руководство «Атлетика» подало в ФИФА просьбу об «исключительной проверке» сделки, которая была отклонена. Ожидается, что клуб обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Лапорт выступал за «Атлетик» с 2011 по 2018 годы. За «Аль‑Наср» он провёл 69 матчей за последние два сезона, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 15 млн.

