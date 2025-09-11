Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль‑Наср» не включил Лапорта в заявку на сезон после срыва трансфера в «Атлетик» — AS

«Аль‑Наср» не включил Лапорта в заявку на сезон после срыва трансфера в «Атлетик» — AS
Аудио-версия:
Комментарии

Саудовский «Аль‑Наср» не включил испанского защитника Эмерика Лапорта в заявку на матчи национального чемпионата и Кубка. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, чемпион Европы Лапорт остаётся вне заявки «Аль‑Насра», поскольку клуб использовал все доступные слоты для легионеров.

Ранее сообщалось, что 31-летний защитник согласовал переход в «Атлетик», однако саудовский клуб не успел направить все документы вовремя, и сделка не была оформлена до закрытия трансферного окна. Руководство «Атлетика» подало в ФИФА просьбу об «исключительной проверке» сделки, которая была отклонена. Ожидается, что клуб обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Лапорт выступал за «Атлетик» с 2011 по 2018 годы. За «Аль‑Наср» он провёл 69 матчей за последние два сезона, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 15 млн.

Материалы по теме
Официально
«Атлетик» выступил с заявлением о срыве трансфера Эмерика Лапорта из «Аль-Насра»

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android