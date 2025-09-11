Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов назвал Андрея Талалаева лучшим тренером в РПЛ в июле-августе

Александр Бубнов назвал Андрея Талалаева лучшим тренером в РПЛ в июле-августе
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов ответил, за кого бы он проголосовал как за лучшего тренера Мир Российской Премьер-Лиги в июле-августе.

«У Мусаева с Челестини очень сильный состав, а у Талалаева — нет. Поэтому вот, исходя из этого, я всегда, если тренер с более слабой командой выступает сильно и обыгрывает более сильные составы, то я за Талалаева. То есть Талалаеву пятёрка? Да», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Калининградская «Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (16).

Материалы по теме
В «Балтике» высказались о конфликте Талалаева с Бубновым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android