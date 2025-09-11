Александр Бубнов назвал Андрея Талалаева лучшим тренером в РПЛ в июле-августе

Бывший футболист Александр Бубнов ответил, за кого бы он проголосовал как за лучшего тренера Мир Российской Премьер-Лиги в июле-августе.

«У Мусаева с Челестини очень сильный состав, а у Талалаева — нет. Поэтому вот, исходя из этого, я всегда, если тренер с более слабой командой выступает сильно и обыгрывает более сильные составы, то я за Талалаева. То есть Талалаеву пятёрка? Да», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Калининградская «Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (16).