Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России сезона—2025/2026 по футболу, 11 сентября

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 11 сентября
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, продолжается 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В рамках игрового дня состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 11 сентября (время московское):

12:00. «Иркутск» – КДВ;
17:00. «Амкал» – «Салют Белгород»;
19:30. «Леон Сатурн» – Broke Boys.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Календарь матчей Кубка России
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: медиафутбол против профессионального, КХЛ, теннис и летний биатлон
Топ-матчи четверга: медиафутбол против профессионального, КХЛ, теннис и летний биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android