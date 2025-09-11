Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, продолжается 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В рамках игрового дня состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Кубка России на 11 сентября (время московское):
12:00. «Иркутск» – КДВ;
17:00. «Амкал» – «Салют Белгород»;
19:30. «Леон Сатурн» – Broke Boys.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.