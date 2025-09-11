Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Амкал — Салют: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Амкал» — «Салют»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
Сегодня, 11 сентября, состоится матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся медиафутбольный «Амкал» и «Салют Белгород». Команды будут играть на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Не начался
Салют Белгород
Белгород
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.

Календарь Кубка России
Новости. Футбол
