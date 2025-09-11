«Амкал» — «Салют»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 сентября, состоится матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся медиафутбольный «Амкал» и «Салют Белгород». Команды будут играть на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.