Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
Александр Бубнов ответил, кого считает лучшим игроком РПЛ в июле-августе

Бывший футболист Александр Бубнов ответил на вопрос о лучшем игроке Мир Российской Премьер-Лиги в июле-августе.

— А лучший игрок, вот вы бы кого взяли? Был Кисляк, Батраков, Даку, Сперцян и ещё кто-то.
— Я бы Кисляка. Он это подтверждает и в сборной…

— А, Брайан Хиль и Воробьёв ещё были в списке.
— Не, Кисляк, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк провёл семь матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Лучшим игроком РПЛ в июле-августе был признан полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.

