Футбол

Бубнов ответил, ожидает ли падения формы «Локомотива» после международной паузы

Михаил Галактионов
Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре московского «Локомотива» после международной паузы.

— Ожидаете ли вы ещё сильнее падения формы «Локомотива» после игр в сборной, как в прошлом году?
— Я вообще не ожидаю. Я не ожидаю по той простой причине, что ведущие игроки — те, которые в сборной были, — они полностью не играли. Они там потренировались, и всё. И ни травм, ничего нет. Поэтому они сейчас приедут… Воробьёв, хоть он у меня и двойку получил, но он в порядке, его неправильно использовали просто. Вернее, его использовали правильно на своей позиции, но его плохо обслуживали, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (16).

