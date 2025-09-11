Литвинов и Умяров — лидеры РПЛ по количеству точных передач

Появился рейтинг футболистов Мир Российской Премьер-Лиги по количеству точных передач в сезоне-2025/2026. Его составил и опубликовал статистический телеграм-канал «РУСТАТ».

Так, лидирующую позицию в данном рейтинге по итогам семи туров РПЛ занимает футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Он совершил 455 точных передач, процент точных передач — 90%. Второе место в рейтинге занял ещё один игрок красно-белых Наиль Умяров (396 точных передач и 87% точности). Замыкает тройку лучших Дуглас Сантос из «Зенита» — 379 точных передач и 86% точности.

Топ-7 игроков РПЛ по количеству точных передач за 7 туров: