Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Литвинов и Умяров — лидеры РПЛ по количеству точных передач

Литвинов и Умяров — лидеры РПЛ по количеству точных передач
Аудио-версия:
Появился рейтинг футболистов Мир Российской Премьер-Лиги по количеству точных передач в сезоне-2025/2026. Его составил и опубликовал статистический телеграм-канал «РУСТАТ».

Так, лидирующую позицию в данном рейтинге по итогам семи туров РПЛ занимает футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Он совершил 455 точных передач, процент точных передач — 90%. Второе место в рейтинге занял ещё один игрок красно-белых Наиль Умяров (396 точных передач и 87% точности). Замыкает тройку лучших Дуглас Сантос из «Зенита» — 379 точных передач и 86% точности.

Топ-7 игроков РПЛ по количеству точных передач за 7 туров:

  • Руслан Литвинов – 455 (90%);
  • Наиль Умяров – 396 (87%);
  • Дуглас Сантос – 379 (86%);
  • Витор Тормена – 373 (88%);
  • Матвей Кисляк – 354 (90%);
  • Иван Обляков – 354 (85%);
  • Срджан Бабич – 350 (95%).
Новости. Футбол
