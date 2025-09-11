Скидки
Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Девять очков — это вообще фантастика». Генич — о ближайших трёх турах РПЛ для «Локо»

Российский комментатор Константин Генич высказался о ближайших трёх турах Мир Российской Премьер-Лиги для московского «Локомотива».

«Кажется, что вот эти все соперники, которые в ближайшие туры в РПЛ, «Локомотиву» стилистически очень неудобны. Потому что «Ахмат»… Понимает Черчесов, что в открытую против «Локомотива» играть не будет. Не будет пространства, а у «Локомотива» позиционная атака… Во-первых, надо, чтобы физически все были очень хорошо [готовы], чтобы точность передач была высочайшая. Махачкала та же и «Рубин», который вряд ли раскроется с «Локомотивом». Поэтому у них сейчас три игры сложнейшие. Потом «Динамо» у них…

Поэтому я сильно удивлюсь, если из девяти очков в ближайших трёх турах у «Локомотива» будет, ну сколько, семь. Это я прям сильно удивлюсь. Но девять — это вообще фантастика, но, если возьмут пять, будет неплохо», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

