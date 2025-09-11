Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил работу с Адамовым и Ставером

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер Денис Адамов из санкт-петербургского «Зенита» и вратарь Евгений Ставер из казанского «Рубина» на сборе команды России в сентябре подтвердили свой класс. Адамов получил первый вызов в национальную команду. Денис и Ставер не принимали участия в сентябрьских матчах сборной России.

«Давно знаю Дениса Адамова заочно, работа в сборной России просто подтвердила то впечатление, которое у меня о нём было. А оно очень хорошее. Если говорить про Женю Ставера, то он уже во второй раз был в сборной. Его качество — стабильность, он долгое время в «Рубине», второй сезон. Денис Адамов только начал играть. Пока рано говорить по поводу следующего сбора, но игры чемпионата дадут ответы, им нужно подтверждать в каждой игре свой уровень», — приводит слова Кафанова ТАСС.

В сентябре сборная России провела два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) дома, а следом на выезде разгромила сборную Катара (4:1) на выезде.