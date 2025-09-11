«Точно не радуюсь». Салтыков — об игровом времени в «Локомотиве»

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков высказался об игровом времени в сезоне-2025/2026. В Мир Российской Премьер-Лиге 21-летний Никита Салтыков провёл три матча. Кроме этого, на его счету ещё две игры в Фонбет Кубке России.

— Сильно расстраиваешься из-за количества игрового времени?

— Не радуюсь точно.

— Но это мотивирует?

— Наверное, все по-разному реагируют. У меня такого периода в карьере не было, это первый опыт. Надо преодолевать, становиться сильнее и лучше, — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (16).