Леон Сатурн — Broke Boys. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Точно не радуюсь». Салтыков — об игровом времени в «Локомотиве»

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков высказался об игровом времени в сезоне-2025/2026. В Мир Российской Премьер-Лиге 21-летний Никита Салтыков провёл три матча. Кроме этого, на его счету ещё две игры в Фонбет Кубке России.

— Сильно расстраиваешься из-за количества игрового времени?
— Не радуюсь точно.

— Но это мотивирует?
— Наверное, все по-разному реагируют. У меня такого периода в карьере не было, это первый опыт. Надо преодолевать, становиться сильнее и лучше, — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (16).

Комментарии
