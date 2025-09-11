Никита Салтыков рассказал, что летом мог уйти из «Локомотива» в аренду

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков ответил на вопрос о вариантах с арендой в текущее трансферное окно.

— Летом не рассматривал вариант с арендой?

— Были варианты. Однако я поговорил с главным тренером, и он сказал, что рассчитывает на меня, и я буду конкурировать.

— Ты был готов на аренду?

— Да, — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Никита Салтыков провёл три матча. Кроме этого, на счету футболиста «Локомотива» ещё две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями нападающий не отметился.